حسام حسن يطمأن الجمهور المصري قبل لقاء بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رسالة طمأنه بشأن حلم الوصول إلى المونديال و إسعاد الجمهور المصرى.

و أكد العميد خلال المؤتمر الصحفي أمسء ان لاعبي منتخب مصر على قدر كبير من المسئولية تجاه أكثر من 100 مليون مصري، مشيرا الي ان الروح العالية للاعبين تحفزهم على تحقيق الهدف وهو السعي الجاد نحو التأهل لكأس العالم ، واغتنام الفرصة وعدم التفريط فى أي نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة.

وقال ان الكل مستعد بقوة لمواجهة الليلة وحسم النقاط الثلاث امام بوركينا فاسو، مطالباً الجماهير بالحشد وأن تكون المدرجات ممتلئة كما كانت فى مباراتى الأهلى والزمالك فى نهائيات البطولات الافريقية، دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وشدد على أجواء الود بين الجهاز الفني وجميع اللاعبين، فالكل يستعد بكل قوة من أجل هدف واحد فقط، هو تحقيق نتائج مميزة والقتال مع المنتخب، لتحقيق الفوز وحصد جميع نقاط المباريات المتبقية.

وفي سياق متصل، عقد الجهاز الفني بقيادة العميد وابراهيم حسن مدير المنتخب، جلسات تحفيزية خاصة بلاعبي خط الدفاع بشكل منفرد، وفي مقدمتهم محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

يأتي هذا الاجتماع المصغر، من أجل سد الثغرات الدفاعية فى المنتخب، باعتبارها الصداع الأكبر فى رأس الجهاز الفني، خاصة أن هناك أخطاء متكررة من المدافعين كلفت المنتخب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة.