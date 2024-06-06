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بالأرقام.. كل ما قدمة بيلينجهام في موسمه الأول مع ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مستوى رائعًا في موسمه الأول بقميص ، حيث شارك في فوز الملكي بـ3 بطولات خلال الموسم المنقضي أبرزها .

وتسلط بوابة الخليج 365 في السطور التالية الضوء على أرقام بيلينجهام في أول موسم بقميص ريال مدريد وهي كالأتي:

ماذا قدم بيلينجهام مع ريال مدريد

خاض 42 مباراة 

قدم 36 مساهمة

سجل 23 هدف 

صنع 13 أسيست 

• جائزة أفضل لاعب شاب 

• جائزة الفتى الذهبي 

• جائزة لوريوس العالمية

• لاعب شهر أغسطس في الليغا

• لاعب شهر اكتوبر في الليغا

• أفضل لاعب في شهر أغسطس في ريال مدريد

• أفضل لاعب في شهر سبتمبر في ريال مدريد

• أفضل لاعب في شهر أكتوبر في ريال مدريد 

• أفضل لاعب في الموسم في الدوري الاسباني 

• أفضل لاعب في الموسم في ريال مدريد بتصويت الجمهور

  • حقق الدوري الاسباني
  • حقق دوري أبطال أوروبا
  • حقق السوبر الاسباني
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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