بالأرقام.. كل ما قدمة بيلينجهام في موسمه الأول مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مستوى رائعًا في موسمه الأول بقميص ريال مدريد، حيث شارك في فوز الملكي بـ3 بطولات خلال الموسم المنقضي أبرزها دوري أبطال أوروبا.

وتسلط بوابة الخليج 365 في السطور التالية الضوء على أرقام بيلينجهام في أول موسم بقميص ريال مدريد وهي كالأتي:

ماذا قدم بيلينجهام مع ريال مدريد

خاض 42 مباراة

قدم 36 مساهمة

سجل 23 هدف

صنع 13 أسيست

• جائزة أفضل لاعب شاب

• جائزة الفتى الذهبي

• جائزة لوريوس العالمية

• لاعب شهر أغسطس في الليغا

• لاعب شهر اكتوبر في الليغا

• أفضل لاعب في شهر أغسطس في ريال مدريد

• أفضل لاعب في شهر سبتمبر في ريال مدريد

• أفضل لاعب في شهر أكتوبر في ريال مدريد

• أفضل لاعب في الموسم في الدوري الاسباني

• أفضل لاعب في الموسم في ريال مدريد بتصويت الجمهور