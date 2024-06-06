قرار عاجل في الاهلي بعد تصريحات أفشة المثيرة

اتخذ مسئولو النادي الاهلي قرارًا عاجلًا بعد تصريحات محمد مجدي أفشة الأخيرة، والتي أثارت الجدل خاصة وأنهاكانت ضد عدد من لاعبي الفريق الأحمر.

واستقر مسئولو النادي الاهلي على منع الظهور الإعلامي للاعبين خلال الفترة المقبلة؛ وذلك من أجل فرض حالة من التركيز على مبارايات الدوري القادمة لرغبة الفريق في الفوز بها وتحقيق لقب البطولة.

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وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تصريحات تليفزيونية: “انتهى وقت الاحتفال بدوري أبطال إفريقيا، واتخذنا قرارًا بمنع ظهور أي لاعبين خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “كان من المفترض أن يتم السماح بظهور لاعبين لوقت أطول ولكن تصريحات بعض اللاعبين جعلتنا نعجل بهذا القرار”. وتابع: “التصريحات الأخيرة أثارت الجدل وأسيء فهما كما أنها أخذت أكبر من حجمها، ولذلك كان لابد من منع ظهور اللاعبين إعلاميًا”.

واختتم: “نطبق لائحة العقوبات على الجميع، وأي فرد يخطىء في منظومة الاهلي نتعامل معه فورًا بكل هدوء ودون أي تجاوز”.