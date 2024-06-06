طلب عاجل من الاتحاد الإفريقي قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو

تواصلت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مع الحكم الكيني بيتر واويرو، وذلك قبل ساعات من مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وأخطر مسئولو الكاف الحكم الكيني بيتر واويرو بضرورة التركيز في المباراة مع عدم التسرع، خاصة في ظل عدم وجود تقنية الفيديو؛ وذلك لتفادي حدوث أي أزمات أو اعتراضات.

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وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مهمة التحكيم على مباراة مصر وبوركينا فاسو للحكم الكيني بيتر واويرو على أن يعاونه جيلبرت تشيريوت وصامويل موانجي، بجانب الحكم الرابع ديكينز ميميسا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خوض مباريات تصفيات كأس العالم بدون حكم الفيديو المساعد “فار”.

وسبق للحكم الكيني بيتر واويرو وأن أدار مباراة الاهلي ضد مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أدار مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.