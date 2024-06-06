كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره بوركينا فاسو في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط حصدها من الفوز في اول جولتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو وصيفًا للمجموعة برصيد أربع نقاط، ثم منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد أربع نقاط أيضًا.

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وسبق وأن حقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بسداسية دون رد، قبل أن يحقق الفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر قناتي أون تايم سبورتس وإس إس سي، على أن يتولى محمد الكواليني وطارق الأدور مهمة التعليق على أحداث المباراة.

ويسعى منتخب مصر للفوز في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وذلك من أجل زيادة فرصه في التأهل لنهائيات كأس العالم المقبل.