رد فعل مفاجئ من كولر بعد عودة أفشة للتدريبات

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عودة محمد مجدي أفشة لتدريبات الفريق، خاصة بعد استبعاده أول أمس بسبب تصريحاته ضد عدد من لاعبي الأحمر.

وعقدت جلسة بين كولر وأفشة بحضور خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لتصفية الأجواء، خاصة في ظل دخول الفريق على مباريات حاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأكد كولر لأفشة وخالد بيبو على انتهاء الأمر بالنسبة له، وأنه لن يجمد اللاعب، وعليه الالتزام في التدريبات فقط، وعدم الإدلاء بأي تصريحات أخرى من شأنها زعزعة استقرار الفريق الأول.

كما أكد كولر لأفشة على أنه لا يفضل لاعبين على حساب آخرين، ولكنه يشرك اللاعب المجتهد، ويدفع باللاعبين الأجهز فنيًا وبدنيًا من وجهة نظره.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الاهلي قد أكد في تصريحات تليفزيونية على منع كل لاعبي الفريق الأول من الإدلاء بأية تصريحات إعلامية خلال الفترة القادمة؛ وذلك لفرض مزيد من الاستقرار على الفريق في ظل الاستعداد لخوض عدة مباريات قوية وحاسمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.