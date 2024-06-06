تغييرات بالجملة في تشكيل مصر لمباراة بوركينا فاسو

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على التكشيل الذي سيخوض به مباراة بوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ويلتقي اليوم منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، على أن يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

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واستقر حسام حسن على الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى في مفاجأة مدوية، خاصة بعد عودته من الإصابة وعدم مشاركته في أي مباراة رسمية منذ إصابته بخلع في الكتف في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

كما استقر حسام حسن على الدفع بعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر خاصة بعد إصابة أحمد فتوح وخروجه من معسكر منتخب مصر.

كما ينوي العميد الدفع بالثلاثي إمام عاشور وزيزو ومروان عطية في مركز وسط ملعب المنتخب الوطني في مباراة اليوم.

ويأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمود حسن تريزيجيه.