مبالغ ضخمة.. الكشف عن مكافآت كأس العالم للأندية 2025

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن كواليس جديدة بشأن مكافآت كأس العالم للأندية 2025، والتي شارك فيها النادي الاهلي وريال مدريد الإسباني بحضور 32 فريقًا على مستوى العالم.

ويشارك أربعة فرق إفريقية في كأس العالم للأندية وهم الأهلي والتر جي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

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وحسب صحيفة «Relevo» فإن الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية ستحصل على 50 مليون يورو، فيما سيحصل الفريق المتوج باللقب على 100 مليون يورو أخرى.

ويلعب كأس العالم للأندية المقبل في أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو لمنتصف يوليو من عام 2025 بحضور 32 ناديًا على مستوى العالم في نسخة موسعة تلعب لأول مرة.

وسبق للنادي الاهلي وأن حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ثلاث مرات من قبل آخرها العام الماضي والذي قبله.

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير بالفوز على فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.