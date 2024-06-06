إحداها مجانية.. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي المنتخب الوطني المصري، مع نظيره بوركينا فاسو، اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، اليوم الخميس، في العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، باحثا عن تحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة، والاقتراب خطوة من حلم التأهل للمونديال

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، وأيضا قناة SSC سبورت السعودية المشفرة.