“تم إبلاغنا".. المصري يفجر مفاجأة بشأن منعه من المشاركة بالكونفدرالية ويناشد الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مفاجأة بشأن منع الفريق الأول من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية حال التأهل لها، بسبب أزمة إيقاف القيد.

وقال الحسيني أبو قمر لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "أزمة إيقاف القيد في النادي المصري من الأنباء غير الجيدة، وتم إخطارنا بشكل رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم أنه حال عدم تسوية هذه الأزمة سيؤثر على مشاركتنا في البطولة الإفريقية وسيتم منعنا من التواجد".

وأضاف: "كامل أبو علي، رئيس النادي قدم الكثير للنادي المصري، ولم يبخل على النادي، وقام منذ أيام بتسوية مستحقات أحد اللاعبين، ولكن اللاعب الذي تسبب في إيقاف القيد لم يرتدي قميص الفريق ولم يعرق في ملعب النادي".

وأتم تصريحاته: "اللاعب الذي حصل على حكم ضد النادي المصري له مبلغ أكثر من 25 مليون جنيه، وأناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتغيير اللوائح".

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