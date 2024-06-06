"تغيير الطريقة ومفاجأة الظهير الأيسر".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى الفريق المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز صدارة المجموعة، والاقتراب خطوة من التأهل لكأس العالم 2026..

ووضع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة المناسبة لمواجهة بوركينا فاسو خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

ووضح خلال المران الختامي اعتماد حسام حسن على طريقة (2/5/3)، مع إلغاء مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة أحمد فتوح وخروجه من المعسكر، وإيقاف محمد حمدي بسبب الطرد في أخر مباراة للمنتخب في بطولة كأس الأمم للأفريقي الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

الوسط: محمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد.

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