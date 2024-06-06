"شوبير مميز ولكن".. قائد المنتخب السابق يختار حارس مصر أمام بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف نادر السيد نجم الزمالك وقائد منتخب مصر السابق عن اختياره للحارس الأنسب للفراعنة أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وقال نادر السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "مباراة بوركينا فاسو مهمة للغاية وعلينا تحقيق الثلاث نقاط، وعدم الاعتماد على الماضي والجيل الحالي قوي وينقصه فقط التتويج بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "الجيل الحالي وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين، وتأهل مرة لكأس العالم 2018، وأتمنى لهم التتويج بكأس الأمم القادمة، ولدينا خيارات عديدة في مركز حراسة المرمى".

أكمل: "هناك محمد الشناوي حارس متميز ومصطفى شوبير أيضا يقدم مستوى جيد ولكنه تنقصه الخبرات الدولية، ومحمد عواد الذي يشارك باستمرار مع الزمالك".

وأتم تصريحاته: "أرى أن الشناوي لديه رصيد كبير يسمح له بالتواجد في مرمى منتخب مصر في حال جاهزيته بدنيا وطبيا فهو يستحق التواجد، وشوبير متميز ولكنه لا يمتلك الخبرات الدولية".

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