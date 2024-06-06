"اقتراب عودته بعد غياب 136 يوما".. ماذا حدث في آخر مباراة لمحمد الشناوي مع منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض منتخب مصر ثالث مبارياته في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بمواجهة بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي.

ويقترب محمد الشناوي من حراسة مرمى منتخب مصر في المباراة، بعدما استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع به لخبراته، وهكذا يكون هو الأقرب في مباراة اليوم، ولكن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، يريد الدفع بمصطفى شوبير، نظرا لأدائه في الفترة الماضية.

وغاب الشناوي الفترة الماضية، إثر تعرضه للإصابة بخلع في الكتف في يناير الماضي، خلال المشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2023.

وفي حالة الاستقرار على الدفع بمحمد الشناوي لحراسة مرمى منتخب مصر، يعود اللاعب بعد غياب 4 أشهر (136 يوما)، بالتحديد منذ 22 يناير 2024.

وكانت مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، هي الأخيرة للشناوي مع منتخب مصر، وانتهت بالتعادل 2-2، وعاد الشناوي إلى قائمة الأهلي يوم 18 مايو الماضي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، لكنه جلس على مقاعد البدلاء.

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