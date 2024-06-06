"لا تتخلى عني".. مدرب صن داونز يكتب رسالة إلى لاعبه خلال سير المباراة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة نهائي كأس جنوب أفريقيا، لقطة مثيرة للجدل بين مدرب صن داونز رولاني موكوينا، ولاعب الفريق خوليسو موداو، وخلال سير اللقاء ضد أورلاندو بايرتس، دَوَّنَ المدرب ملاحظة على ورقة للاعب.

وكشف موقع "IDISKITIMES" الجنوب أفريقي، ما جاء في الرسالة، التي أرسلها موكوينا إلى موداو الذي تعرض للإصابة في الكتف.

وعانى موداو من آلام في الكتف ظهرت عليه في المباراة، وقام الفريق الطبي لصن داونز بربط كتف اللاعب، وسمحوا له باستكمال المباراة.

وكتب المدرب في الورقة: "قلت إنك تستطيع أن أتلقى رصاصة من أجلك، أطلب منك ألا تتخلى عني".

وقال المدرب عقب المباراة، إنه كان يحتاج إلى وجود موداو في الملعب على الرغم من الإصابة، وهذا ما طلبه اللاعب بين الشوطين.

وخسر صن داونز لقب كأس جنوب أفريقيا لصالح أورلاندو بايرتس، عقب الهزيمة في النهائي بنتيجة 2-1.