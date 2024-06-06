“مافيش كده في العالم".. شوبير يكشف طريقة حسام حسن أمام بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن حسام حسن سيعتمد على الضغط المبكر.

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "البعض بيقول هنلعب ازاي، هقولك حسام حسن هيدخل المباراة، ضاغط ضاغط من البداية، والبعض هيقولي طيب ما يفضل ضاغط لحد ما يجيب الهدف، هقوله ما فيش كدا في العالم، أنت بردو ليك حدود وبتلاعب منافس جيد".

أضاف: "يمكن قولتلك في مباراتي الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، لابد من الضغط مبكرا، لتحقيق الهدف المطلوب، وهو ما تحقق ومكنش فيه فرص كتير، وده اللي بنطلبه بكرة من المنتخب".

وأكمل: "على حسام حسن الهدوء، والثقة في جميع اللاعبين، ولكننا لابد وأن نضع العديد من السيناريوهات، ومنها هدف مبكر مثلا وده مثالي أو الاستحواذ الكامل، ولكن السيناريو السيئ هو استقبالنا أهداف، وده بردو لازم نتعامل معاه بشكل جيد، ونبحث سريعا عن التعويض ونتعامل بهدوء".

وأوضح: "لدينا سلاح مميز وهو التسديد، عندنا صلاح وإمام عاشور وزيزو ومصطفى محمد بيسددوا كويس، ولا بد من استغلال ذلك، وأرى أن أبرز غيابات مصر المؤثرة، أحمد فتوح للإصابة ومحمد حمدي للإيقاف، ومعندناش ظهير أيسر أساسي، وربما يشارك عمر كمال لإنقاذ الموقف".

وأتم تصريحاته: "نقطة إيجابية لازم نقولها، المعسكر الحالي مختلف عن الماضي، اللي فات كان مليان مشاكل وأبرزها عدم وجود صلاح، ولكن الحالي أراه أنه مميز والروح جيدة بين جميع اللاعبين، وحسام حسن أعد الخطة المناسبة لمباراة اليوم وأتمنى التوفيق".

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