شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد توجه منتخب مصر لاستاد القاهرة لمواجهة بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن المدير الفني، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتحرك المنتخب من فندق الإقامة، إلى استاد القاهرة الساعة 7:45 مساء، أي قبل المباراة بساعتين تقريبا.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وأمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".

وطالب حسام حسن جميع اللاعبين بالتركيز الشديد في المباراة وعدم الانشغال بأي أمور أخرى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للعودة لكأس العالم من جديد.