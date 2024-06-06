شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تفعيل عقد محمد شحاتة وتعديل راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على تفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة لاعب الفريق المعار من طلائع الجيش، في ظل المستوى الذى ظهر به مع الفريق منذ الانضمام في الميركاتو الشتوى الأخير.

كما تم الاستقرار على تعديل عقد محمد شحاتة مع نادى الزمالك، على أن يتم ذلك بعد تفعيل بند الشراء من ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح لاعبا بشكل دائم فى صفوف القلعة البيضاء.

وقدم محمد شحاتة أوراق اعتماده للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، والذى يعتمد عليه بصورة كبيرة فى المباريات.

وشارك محمد شحاتة مع الزمالك في 12 مباراة حتى الآن، منها 6 في بطولة الدورى، ومثلها في الكونفدرالية الأفريقية، وحقق مع الفريق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.