شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج للعميد قبل لقاء مصر وبوركينا: تنجز أعمالك وتنال تقديرا على جهودك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو ، والتي تقام فى العاشرة من مساء اليوم بـ استاد القاهرة، وسط طموح بتحقيق الفراعنة للفوز والتغلب على المنتخب البوركينى.

وقبل ساعات قليلة من مباراة مصر وبوركينا فاسو نرصد توقعات الأبراج لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى.

حسام حسن برج الأسد

وجهت الأبراج رسالة إلى برج الأسد، الذى ينتمى إليه حسام حسن، حيث أنه مواليد 10 أغسطس، فتقول الأبراج له أن هناك فرص لتحقيق الربح في العمل اليوم، إلا أنك تحتاج إلى قسط من الراحة والاسترخاء.

كما تنصحه بإنجاز العمل بجدية لأنه يتحمل المسئولية، وتقول له الأبراج :"تتحمّل المسئولية وتنجز أعمالك بجدية.. تفكّر وتخطط وتتطور وتتلقى تقديرًا على جهودك".

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.