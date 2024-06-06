شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح حمام السباحة التعليمى بسيتي كلوب كفر الشيخ أمام الأعضاء قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخطة الموضوعة لمتابعة كافة المستجدات وعمليات التطوير المستمرة لتلبية طموحات الأعضاء، تفقد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب أعمال التشطيبات النهائية لمجمع حمام السباحة التعليمي بسيتي كلوب كفر الشيخ تمهيداً لافتتاحه أمام الأعضاء وفرق السباحة بالنادي، رسمياً، قريباً.

ويقع حمام السباحة التعليمي الجديد بسيتي كلوب كفر الشيخ ضمن مجمع خدمات متكامل تم تشييده على ثلاثة طوابق ويشمل غرف تغيير ملابس السباحين ومنطقة لتدريبات الإحماء إضافة إلى المكاتب الإدارية.

كما يتضمن المبنى مجموعة من المطاعم والكافيتريات استثماراً للروف جاردن الذي يتميز برؤية بانوراما تطل على مناظر خلّابة لحدائق النادي وملاعبه.

وقال الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب إن حمام السباحة التعليمي الجديد بسيتي كلوب كفر الشيخ يأتي ضمن خطة استكمال البنية الإنشائية التي أطلقتها شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي المالكة لأندية سيني كلوب ضمن مشروع التوسع في فروع سيتي كلوب في جميع محافظات الجمهورية واستكمال الفروع القائمة من أجل خدمة الأعضاء وتمكين سيتي كلوب من آداء رسالتها الرياضية على الوجه الأكمل.



افتتاح حمام السباحة التعليمى بسيتى كلوب



افتتاح حمام السباحة



حمام سباحة سيتى كلوب