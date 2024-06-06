شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: رفضت تدريب الزمالك ورحلت عن بيراميدز من أجل جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، السوشيال ميديا دائما ما تخلق الأزمات بينى وبين مسئولي الأهلى في أشياء لم تحدث.

وقال حسام البدرى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا "رواد السوشيال ميديا قامت بخلق بعض الأزمات بينى وبين مسئولى القلعة الحمراء ولكن هذا لم يحدث، ورحلت عن بيراميدز بسبب عشقى لجمهور النادى الأهلى".

وأوضح حسام البدرى: "رفضت تدريب أحد الأندية الساحلية بداية الموسم الحالى رغم التفاوض معى بشكل رسمى احتراماً لشهداء النادى الأهلى".

وأشار حسام البدرى: "رفضت تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك، وكان الرد بالنسبالي القلعة البيضاء أولى بأبنائه ومن الصعب عليا مواجهة الأهلى والتواجد على دكة فريق الزمالك".

وتابع: "أنا ضد مقولة أنى كاره النجوم ولكن لابد من اللاعب والمدرب كل منهم يقوم بدوره فقط دون النظر أو التدخل في مهام كل منهم، ورحبت بعمل عماد متعب معى فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر وأبلغت عمرو الجناينى ومحمد فضل المسئولين فى ذلك التوقيت بهذا الأمر، حيث أنا من أول المدربين مشجعين عماد متعب فى بداية حياته الكروية فى عمر 19 عاما".

وأوضح حسام البدرى: "ولو متواجد حاليا مديرا للكرة بالنادى الأهلى سوف أقوم بتوقيع نفس العقوبة التى وقعت على محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأحمر وعقلية اللاعبين الحاليين مختلفة تماما عن اللاعبين السابقين بسبب التأثير بالسوشيال ميديا".