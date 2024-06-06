شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبواب دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد استاد القاهرة الدولى لاستقبال الجماهير المصرية لحضور مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو التي تجمع المنتخبين فى العاشرة مساء اليوم.

وخصص مسئولو هيئة استاد القاهرة البوابات كالتالى..

الدرجة الثالثة يمين.. بوابة طريق النصر

الدرجة الثانية والثالثة شمال.. بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال والـ vip .. بوابة آل رشدان

ويستقبل استاد القاهرة الجماهير بدءاً من الرابعة عصر اليوم، الخميس، استعداداً لحضور مباراة مصر وبوركينا فاسو التي تقام في العاشرة مساءا.

ويتواجد 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وأمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وأمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".