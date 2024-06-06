شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يُبعد لاعبى الأهلى عن الإعلام ويحذرهم من الحديث عن أزمة أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي من الجميع بالفريق عدم الحديث عن أزمة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأخيرة التي استحوذت على جزء كبير من أهتمامات وسائل الإعلام.

وشدد بيبو على ضرورة التزام الجميع بالتدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة دون التطرق لأية أمور أخرى تُشتت الفريق قبل استئناف بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو يوم 14 يونيو الجاري في بطولة الدوري ويرغب الأحمر في الاستعداد الجيد لها من اجل الفوز للحفاظ على بطولة الدوري.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة كبرى بسبب تصريحات أفشة التي أدلى بها وتسببت في تغريمه من قبل الجهاز الفني لأنه تحدث في أمور تخص غرفة ملابس الفريق.

كما منع الجهاز الفني اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة يومين قبل أن ينتظم في المران أمس وقرر خال بيبو منع ظهور أي لاعب بالفريق في وسائل الإعلام على خلفية أزمة أفشة.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفي غياب 12 لاعبا منضمين للمنتخبات الوطنية.

ويغيب عن تدريبات الأهلي 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.