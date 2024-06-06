شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرة تؤجل سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا للعلاج من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنهاء إجراءات السفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الهدف الذى سجله اللاعب في الدقيقة 20 من أحداث المباراة.

وينتظر أحمد حمدى الحصول على التأشيرة من السفارة، للسفر الى ألمانيا والخضوع للجراحة، كما ينتظر الطبيب المرافق له التأشيرة أيضا.

وفور حصول أحمد حمدى على التأشيرة سيتم تحديد موعد السفر، لإجراء الجراحة في أسرع وقت.