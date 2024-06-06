شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: عودة رمضان صبحى للأهلى واردة و"زعلت" على رحيل عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه من الممكن خوض انتخابات النادى الأهلى الفترة المقبلة عقب اعتزال التدريب، وأن عودة رمضان صبحى للأهلى ليست مستحيلة.

وقال حسام البدرى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "أتوقع انطلاقة قوية لمنتخب مصر فى مباراة اليوم تحت قيادة حسام حسن، حيث تم نفاد جميع التذاكر وهذا الأمر لم يحدث منذ فترة كبيرة".

وأوضح حسام البدرى: "زعلت على رحيل عبد الله السعيد عن النادى الأهلى رغم توقيعه، حيث بكى اللاعب بسبب هذا الأمر داخل القلعة الحمراء لإبلاغه المسئولين بتوقيعه لنادى الزمالك".

علق حسام البدرى على عودة رمضان صبحى للأهلى: "هذا السؤال يتم توجيهه لبعض المسئولين داخل النادى الأهلى ولكن الأمر غير مستحيل ولابد من توفير بعض المعابر لعودته مره أخرى".