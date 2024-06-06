شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS"، عن إذاعة مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكتب حساب قناة أون تايم عبر حسابها على "فيس بوك": "انتظروا مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. الليلة في تمام 10:00 مساء على قناة ON TIME SPORTS ".



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يمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابق، وكانت البداية في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.

وتكررت مواجهة مصر وبوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 1998، وانتصر الفراعنة بفضل ثنائية العميد حسام حسن بالدور نصف النهائي.