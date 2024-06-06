شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بأياكس الهولندى ومانشستر سيتى لتطوير مدربى الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك أن أول مهمة له في النادى هي تطوير المدربين في القطاع، خاصة وأن تطوير المدرب ينعكس على تطور أداء اللاعبين.

وقال بدر حامد في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه بالفعل بدأ في ورشة عمل مع المدربين لتطوير القطاع، وقام بإلقاء محاضرات مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول .

وأضاف رئيس قطاع الناشئين أن الفترة المقبلة تشهد حضور مدربين من أياكس الهولندي، ومانشستر سيتى لإلقاء محاضرات على المدربين في إطار خطة التطوير في القطاع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيساً لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

ووجه حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها، وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه متمنياً له التوفيق والنجاح، والاستفادة منه دائماً في أي منصب كأحد أبناء النادي المخلصين