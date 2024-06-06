شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، ومن المقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الساعة الرابعة عصر حيث ينتظر حضور قرابة 60 ألف متفرج لمشاهدة اللقاء المنتظر من داخل مدرجات استاد القاهرة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال حيث يتواجد المنتخب في المجموعة الأولي رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وأثيوبيا وجيبوتي وسيراليون.

يحتل الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم تأتي بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا بيساو صاحبة المركز الثالث، وتأتي سيراليون بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط أيضا ثم أثيوبيا بالمركز الخامس برصيد نقطة واحدة وأخيرا جيبوتي في المركز الأخير بدون نقاط.

مشوار منتخب مصر في تصفيات المونديال

حقق منتخب مصر الفوز في أول جولتين بتصفيات المونديال، أمام جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف نظيفة، ثم أمام سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

تضم قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

لعب منتخب مصر 7 مباريات سابقة أمام بوركينا فاسو ولم يتعرض الفراعنة لأى هزيمة خلال المواجهات الماضية، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد