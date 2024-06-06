شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن ينتظم في مران مستبعدى الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى، خوض التدريبات مع المستبعدين عن الفريق الأول، تنفيذا للعقوبة التي وقعها عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة لما بدر منه في مباراة الدراويش والبنك الاهلى.

وانتظم محمد حسن في تدريبات اللاعبين المستبعدين عن الفريق الأول، من أجل العودة مجددا للفريق الأول بعدما اعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود بتصوير بعض الأطفال خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

ووقع عماد سليمان على اللاعب غرامة بقيمة 250 ألف جنيه مع إيقافه لحين التحقيق معه وإلزامه بالتدريب مع المستبعدين محمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن، وتقبل اللاعب الغرامة وانتظم في مران المستبعدين مما يقربه من العودة مجددا للفريق الأول.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الخميس، فريق المريخ السودانى على استاد الإسماعيلية، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى.

ويتطلع الجهاز الإدارى بالإسماعيلى لتنظيم سلسة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتى الدورى وكأس مصر، والتي يبدأها الفريق بمواجهة إنبى.

ووضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، للمواجهة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق البترولى أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.