شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على أنباء مكافآت مونديال 2025 ويستفسر عن موعد القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن مكافآت بطولة كأس العالم للأندية عام 2025.

وقالت تقارير صحفية، اليوم الخميس، مكافآت كأس العالم للأندية تصل لـ100مليون دولار سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة التي يشارك فيها الأهلي رفقة ثلاثة أندية أفريقية أخرى هي الوداد المغربي، والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن النادي لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر موضحاً أن الاهلي لم يتلق أية مخاطبات من فيفا بخصوص مكافآت بطولة مونديال 2025.

وشدد المصدر على أن الأهلي سيُخاطب فيفا خلال الفترة المقبلة للاستفسار عن حقيقة ما يُثارعن مكافآت كأس العالم للأندية بشكله الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقاً من العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مونديال الأندية بنظامه الجديد، بمشاركة 32 فريقا، في الفترة من 15 يونيو لـ يوليو 2025.



وقالت شبكة «Relevo» الإسبانية: بالنسبة للشكل الجديد لكأس العالم للأندية 2025، ستحصل الأندية، ومن بينها ريال مدريد الإسباني والنادي الأهلي، على 50 مليون يورو مقابل المشاركة، و100مليون يورو أخرى للفوز بالبطولة.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة مونديال الأندية في يناير 2025، من أجل تحديد مواعيد مختلف الأندية المشاركة، ومن بينها الأهلي.

وشدد المصدر على أن الأهلي يرغب أيضاً في معرفة موعد قرعة مونديال الأندية 2025 وغيرها من ترتيبات وإجراءات البطولة العالمية في شكلها الجديد.