شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات صلاح والشناوى وربيعة مع لاعبى المنتخب قبل لقاء بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد صلاح ومحمد الشناوى ورامي ربيعة، جلسات مع لاعبى منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وحرص محمد صلاح قائد الفراعنة، على الحديث مع جميع اللاعبين في معسكر المنتخب عن أهمية الفوز على بوركينا فاسو من أجل إسعاد الجماهير ووضع خطوة مهمة نحو التأهل لكأس العالم 2026، وطالب الجميع ببذل أقصى جهد خلال المباراة والالتفاف نحو هدف واحد.

كما تحدث محمد الشناوى ورامى ربيعة مع اللاعبين في نفس الاتجاه، وطالبوا اللاعبين بعدم الانشغال بأى شيء خارج مباراة بوركينا فاسو وفتح صفحة جديدة لكل اللاعبين، وأن الفوز في هذه المباراة سيمنحهم أرياحية كبيرة في المباريات المقبلة، خاصة مع وصول 3 منتخبات لـ4 نقاط.

ويمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابق، وكانت البداية في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.

وتكررت مواجهة مصر وبوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 1998، وانتصر الفراعنة بفضل ثنائية العميد حسام حسن بالدور نصف النهائي.