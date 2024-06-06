شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية لكمال الأجسام بصالة اتحاد الشرطة الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس بطولة افريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية والتي تستضيفها صالة اتحاد الشرطة الرياضي فى الفترة من 6 يونيو الجاري وحتى 9 من نفس الشهر تحت إشراف الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

واكد الدكتور عادل فهيم على وصول جميع الوفود والبعثات المشاركة فى البطولة وهى أكثر من 13 دولة إفريقية هى : مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، السودان، أنجولا، إثيوبيا، نيجيريا، جيبوتي، سواتيني، الكاميرون، ناميبيا، غينيا.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم، عن سعادته بانطلاق بطولة افريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة متميزة للدول الإفريقية، مشددا على ان النجاح سيكون حليف البطولة في ظل التنظيم الرائع للاتحاد المصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية .

تجدر الاشارة إلى ان رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية قد وصل الى القاهرة لمتابعة الحدث الإفريقي ،ولقد اقيمت صباح اليوم اجراءات ميزان وقياس اطوال اللاعبين التى تمت بنجاح وذلك تمهيدا لاستئناف البطولة غدا السبت