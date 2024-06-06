ريتشارليسون يوافق على اللعب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم البرازيلي ريتشارليسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، موافقته على خوض التجربة في الدوري السعودي للمحترفين الانضمام لأحد أندية دوري روشن خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادر صباح اليوم الخميس أن ريتشارليسون أصبح محط أنظار العديد من أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت التقارير أن المفاوضات مازالت قائمة بين ممثلي النجم البرازيلي الدولي والأندية لحسم انتقاله من عدمه خلال الفترة الجارية، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها بقميص السبيرز.

الأندية السعودية تراقب مستقبل رافينيا مع برشلونة

تراقب الأندية السعودية موقف النجم البرازيلي رافينيا مع فريق برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت شبكة السكاي في تقرير لها اليوم الخميس أن رافينيا لديه اهتمام كبير من الأندية السعودية، التي تراقب موقفه مع برشلونة لضمه في الميركاتو الصيفي ضمن خطة دعم صفوفها.

وذكرت الشبكة أن هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة يرى بأن رافينها ركيزة أساسية في برشلونة الموسم المقبل وسيكون من الصعب قبول فكرة رحيله بالوقت الحالي.

وأشارت سكاي أن اللاعب لم يتخذ القرار حتى الآن لحسم مستقبلة سواء بالرحيل عن برشلونة أو الاستمرار.