وزير الرياضة يلتقي مجموعة عمل "رالي مصر للطائرات "

ياسر رشاد - القاهرة - لبحث تنظيم مصر للنسخة الثالثة من رالي الطائرات ..



التقي ظهر اليوم الخميس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجموعة العمل تتكون من الدكتور ياسر منيسي وكابتن ماجد جابر ومجموع العمل المختصة من وزارة الشباب والرياضة لتنظيم فاعليات "رالي الطائرات " النسخة الثالثة والتي ستنظمها مصر في أكتوبر المقبل .

وتناول اللقاء الاتفاق علي كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم مصر للنسخة الثالثة ، كما تناول اللقاء الاتفاق علي إقامة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث .

واشار الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة ان رالي الطائرات هو فكرة مختلفة تماما وأنه ليست المرة الأولي التي تستضيف مصر هذا الشكل من الراليات ولكن هذه المرة سوف تكون مختلفة تماما من حيث عدد المشاركين والدول المشاركة والمدن التي سوف تمر عليها الطائرات اثناء مسابقات ورحلات الطيران والتي تشمل محافظات "القاهرة ، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر " .

مضيفا "صبحي " ان التعاون يتم بين العديد من الجهات بجانب وزارة الشباب والرياضة وهي كلا من وزارة الطيران والسياحة وسوف يساعد ذلك الرالي في نقل صورة حضارية عظيمة عن مصر في الخارج بمختلف دول العالم وما أصبحت تمتلكه مصر من بنية تحتية ومنشآت عملاقة وايضًا المطارات الكبيرة والمطورة .

مضيفا وزير الرياضة اننا مستمرين في تنظيم كبري الفاعليات الرياضية وأننا نمدّ أيدينا لكافة الأطراف المهتمة بتنظيم مختلف الفاعليات الرياضية ،

منوها "صبحي" علي ان استضافة مصر لكبري الفاعليات والاحداث الرياضية هام جدا وتلك المرة سيكون الحدث الرياضي غير تقليدي وكبير.

فيما أوضح الدكتور ياسر منيسي ان المسابقة والتي سيتم تنظيمها بمصر تأتي ضمن الاجندة الدولية لمنظمة الطيران الرياضي بهدف نشر رياضة الطيران والسياحة.