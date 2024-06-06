أزمة قوية لـ ريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية 2025

كشفت تقارير إسبانية عن وجود أزمة لنادي ريال مدريد الإسباني؛ وذلك بسبب كأس العالم للأندية المقبل 2025 والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا.

وحسب ما ذكرت شبكة «Relevo» فإن نادي ريال مدريد اعترض على موعد انطلاق كأس العالم للأندية، والذي تم تحديد موعد مبدئي له يوم 15 يونيو 2025، وانتهاء البطولة في الـ13 من يوليو، وهو ما يتعارض مع مواعيد مباريات بطل إسبانيا في ذلك الوقت.

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وأضافت الشبكة: “في حالة تأهل ريال مدريد لنهائي البطولة فإن عدد مبارياته في الموسم المقبل سيصل إلى 72 مباراة، وهو العديد الكبير جدًا، ما سيتسبب في إرهاق للاعبين”.

وتابعت: “الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية ستحصل على 50 مليون يورو، فيما سيحصل الفريق المتوج باللقب على 100 مليون يورو أخرى”.

ويشارك أربعة فرق إفريقية في كأس العالم للأندية وهم الاهلي والتر جي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ويلعب كأس العالم للأندية المقبل في أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو لمنتصف يوليو من عام 2025 بحضور 32 ناديًا على مستوى العالم في نسخة موسعة تلعب لأول مرة.