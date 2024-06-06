كولر يحسم موقفه من عروض السعودية

أبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القد بالنادي الاهلي مسئولي الأحمر برفضه العروض السعودية التي وصلته الفترة الأخيرة للرحيل عن النادي.

وأخطر كولر مسئولي النادي براحته الكبيرة للعمل في المارد الأحمر وشعوره بارتياح شديد، كذلك في ظل رغبته الكبيرة في تحقيق ميدالية بكأس العالم للأندية المقبل 2025.

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وتوج كولر بثمان بطولات مع النادي الاهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر الموسم الماضي، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وحقق كولر لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الأخير بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهد دون رد أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاستئناف تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.