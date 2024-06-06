مركز جديد لنجم منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على الدفع بحمدي فتحي في مركز الليبرو المتقدم أمام ثنائي قلب الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في مباراة اليوم ضد بوركينا فاسو.

ويلتقي منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم المؤهلة للنهائيات 2026.

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وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على الدفع بحمدي فتحي في مركز الليبرو المتقدم؛ وذلك لفرض المزيد من التأمين الدفاعي، خاصة في ظل قوة هجوم المنتخب البوركينابي.

كما يأتي قرار حسام حسن لمنح لاعبي الخط الهجومي الحرية الهجومية كمحمد صلاح وتريزيجيه وزيزو وإمام عاشور.

وسبق وأن شارك حمدي فتحي في هذا المركز تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في أول جولتين.