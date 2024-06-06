الزمالك يستقر على عودة هداف الدوري بنهاية الموسم

استقر مسئولو نادي الزمالك على عودة حسام أشرف مهاجم الفريق المار إلى نادي بلدية المحلة، وذلك بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول اللاعب بقرار عودته رسميًا بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي بلدية المحلة.

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وجاء قرار مسئولو الزمالك بعودة حسام أشرف في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريق بلدية المحلة منذ انضمامه إليهم.

كذلك في ظل الاستقرار على رحيل إبراهيما نداي وسامسون أكينولا بنهاية الموسم الجاري، بسبب عدم قناعة البرتغالي جوزيه جوميز بإمكانيات الثنائي.

ويتصدر حسام أشرف جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدفًا، فيما يأتي مابولو مهاجم الاتحاد السكندري وصيفًا برصيد عشرة أهداف.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق من 17 مباراة.