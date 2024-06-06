طلب عاجل من كولر في الاهلي بشأن الثنائي الأجنبي

توجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بطلب عاجل إلى إدارة المارد الأحمر بشأن الثنائي الأجنبي.

واستفسر كولر من إدارة النادي الاهلي بمستجدات التفاوض مع الثنائي الأجنبي زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، ومحمد كوناتيه مهاجم أخمات الروسي، واللذان دخل معهما مسئولو الأحمر في مفاوضات تمهيدًا لضمهما في الميركاتو الصيفي القادم.

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأنه يحتل المركز الثامن حاليًا برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير بالفوز على فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.