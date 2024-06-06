قرار عاجل من كولر في الاهلي لمواجهة ضغط المباريات

اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قرارًا عاجلًا بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين لمواجهة ضغط المباريات.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة ضغط مباريات كبير للنادي الأهلي على صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد العودة من التوقف الدولي.

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واستقر كولر على تصعيد عدد من اللاعبين الشباب حيث تأتي أبرز الأسماء كالتالي..

الحارس حازم جمال،إسلام عبد الله، إبراهيم عبد الحكيم، مصطفى أبو الخير، يوسف سيد عبد الحفيظ ،محمد عبد الله.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض النادي الاهلي تسع مباريات في الشهر القادم بعد العودة من فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخبات.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثامن بحدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.