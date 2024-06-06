حارس الهلال "أبو لطيفة" يثير الجدل بزواجه.. والجمهور يعلق: "متزوج الثالثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار محمد العويس حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان زواجه بعد يوم من حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج الهلال السعودي بلقب كأس الملك على حساب النصر، يوم الجمعة الماضي 31 مايو، ونشر العويس بعدها بيومين صورا من حفل زفافه، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وكتب: "ليالي الفرح تكمل، بعد ليلة جميلة البارحة، اليوم ليلة فرح على الصعيد الشخصي، بحفل زواجي، على من اختارها الله لي، شكرًا من القلب لكل من هنأني بالوصال، ولمن شرفني بالحضور، ودامت أفراحكم جميعًا".

وتفاعلت الجماهير السعودية على تغريدة العويس، وكتب أحدهم: "مبروك يا أبو لطيفة، الله يوفقكم يارب"، وأضاف آخر: "صدمة هل هو متعدد؟"، فيما علق آخر: "الآن عمرك 32 متزوج الثالثة معقول".

ونشرت مصممة الأزياء السعودية فاطمة عبد القادر يوم مباراة الهلال، صورة لفتاة ترتدي فستان الزفاف وفي يديها جهاز "تابلت"، تتابع من خلاله نهائي كأس الملك.

وما أثار الجدل بالنسبة إلى الجماهير، أن العويس احتفل بزفافه يوم 23 يوليو 2023، ونشر صورة ومقطع فيديو من عقد قرانه عبر تطبيق "سناب شات".

وفي 22 يوليو 2016، رزق العويس بأول مولودة له، وكتب الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر موقع "إكس": "رُزق الكابتن محمد العويس اليوم بمولوده اتفق و حرمه على تسميتها "لطيفة" ، جعلها الله من مواليد السعادة".