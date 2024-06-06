"تخيلت نفسي على دكة الزمالك".. البدري يكشف لأول مرة ما فعله مع أمير مرتضى ورد صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف حسام البدري، نجم الأهلي والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، لأول مرة تفاصيل تفاوض أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، لتولي تدريب الأبيض في السنوات الماضية.

قال حسام البدري في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت أف أم": "هقول كلام لأول مرة ويعذرني أمير مرتضى، هو جالي في منزل والدتي وقعدنا مع بعض وطلب مني تولي تدريب الزمالك".

أضاف: "قلت لأمير مرتضى أني بقدر نادي الزمالك، وبحترمه جدا، ولكن النادي أولى بأبنائه، أو يتم التفاوض مع مدرب أجنبي أفضل، ولكن أنا بالنسبالي الموضوع صعب جدا جدا".

أكمل: "أهلاويتي بتسيطر عليا، في كل القرارات، ومكنتش هقدر أكون مع نادي الزمالك، في المنافسات رغم احترامي له، ولكني نفسي الأهلي يفوز دائما".

وأتم تصريحاته: "تخيلت نفسي وأنا على دكة الزمالك، وأنا بشجع الأهلي، لأني طول عمري عاوز الأهلي يكسب، الأمر كان صعب جدا، وأمير مرتضى تفهم ذلك، ومنحته وقتها بعض النصائح التي يجب فعلها مع نادي الزمالك".

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