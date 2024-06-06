الطريق إلى كأس العالم.. ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، في اللقاء الثالث للفراعنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واللقاء الرسمي الأول بقيادة حسام حسن، وتحسم هذه المباراة صدارة المجموعة الأولى، إذ أن الفارق بين منتخب مصر وبوركينا فاسو نقطتين.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

وتنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو على قناة SSC SPORTS السعودية المشفرة بتعليق مدحت شلبي، فيما تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة، بتعليق محمد الكواليني وطارق الأدور.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة بوركينا فاسو

ويشارك منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وجاء ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة بوركينا فاسو، كالآتي:

1- مصر، 6 نقاط

2- بوركينا فاسو، 4 نقاط

3- غينيا بيساو، 4 نقاط

4- سيراليون، 4 نقاط

5- إثيوبيا، 1 نقطة

6- جيبوتي، 0 نقاط

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