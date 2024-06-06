"بينهم مدحت شلبي".. 3 معلقين لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف المنتخب الوطني المصري، نظيره بوركينا فاسو، اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، في العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، على حساب منتخبي جيبوتي وسيراليون، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للمنتخب، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل تعزيز الصدارة، والاقتراب خطوة من حلم التأهل للمونديال المقبل.

3 معلقين لمباراة مصر وبوركينا

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم، على قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وأيضا قناة "ssc 1" السعودية.

وسوف يتولى التعليق على مباراة مصر وبوركينا فاسو ثلاث معلقين، حيث يتواجد مدحت شلبي على القناة السعودية، بينما يتواجد عبر قناة أون تايم سبورتس أرضي وفضائي، الثنائي محمد الكواليني وطارق الأدور.

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