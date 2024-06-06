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"بعد ماديسون".. مفاجأة جديدة في قائمة منتخب إنجلترا قبل يورو 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت قائمة منتخب إنجلترا النهائية التي ستخوض بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مفاجأة جديدة باستبعاد جونر لاعب ، بعد عدة أيام من إعلان جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب، اختياراته النهائية.

وأشارت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إلى أن كورتيس جونز لاعب ليفربول، أُخبر باستبعاده من القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا.

وسبقه جيمس ماديسون لاعب توتنهام، إذ أنه من بين 7 لاعبين سيتم استبعادهم من القائمة النهائية لإنجلترا في يورو 2024، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء البريطانية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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