تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مشاهدة مباراة المنتخب الوطني، أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر، مع نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى، لتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول جولتين، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

ويبحث الجمهور المصري بجميع انتماءاتهم، عن القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر قناتي أون تايم سبورتس، و"ssc1" السعودية.

ويمكن للمشاهد المصري مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بشكل مجاني عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، بالتردد التالي:

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد:11747.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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