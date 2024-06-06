منتخب فرنسا قبل يورو 2024.. مدرب يبحث عن إنجاز تاريخي و7 لاعبين أبطال عالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفصلنا 8 أيام عن انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ويحمل منتخب فرنسا آمالا بحصد اللقب عقب احتلال وصافة العالم 2022 في قطر، بفريق خاض أعلى مستويات المنافسة على المستويين النادي والمنتخب، ومدرب هو ثالث من حقق لقب كأس العالم كلاعب ومدرب.

وتولى ديدييه ديشامب القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، عام 2012، وأشرف على عودة المنتخب إلى منصات التتويج، عقب بطولة كأس عالم مخيبة للآمال في جنوب أفريقيا 2010، وتمكن ديشامب من تحويل منتخب فرنسا إلى فريق مخيف مرة أخرة، وتشكلت عقليته من خلال مسيرته الكروية التي شهدت فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين مع مارسيليا ويوفنتوس، وتتويجه بكأس العالم 1998، رافعا الكأس كقائد لمنتخب بلاده.

وحقق ديدييه إنجازا تاريخا، بقيادة فرنسا إلى نهائيات كأس العالم في بطولات متتالية، كلاعب ومدرب، ولكن لم يتحقق الإنجاز بالنسبة إلى اليورو، وكان ديشامب قائدا للمنتخب الفرنسي الفائز بنسخة 2000، وفشل في الفوز باللقب كمدرب، بعدما وصل إلى النهائي 2016، وخسر من البرتغال بهدف وحيد، وفي نسخة 2022 ودع البطولة من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

ويتخذ ديشامب من "التكيف" مع الأجواء، شعارا له حسبما ذكر في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان الفرنسية"، وشهدت قائمة منتخب فرنسا عودة نجولو كانتي المحترف في الدوري السعودي.

وبالنظر إلى المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2022، خلال 18 شهرا، حدثت بعض التغييرات المؤثرة على اختيارات المدرب، بداية من مايك مينيان حارس مرمى ميلان الذي يقترب من حراسة عرين فرنسا، بعد اعتزال القائد هوجو لوريس.

بالإضافة إلى الوجوه الجديدة على المنتخب الفرنسي، مثل برادلي باركولا (21 عاما) لاعب باريس سان جيرمان، الذي أقنع ديدييه بضمه لأول مرة دوليا، كذلك زميله في الفريق زائير إيمري صاحب الـ18 عاما، الذي يعتبر أصغر لاعب في الفريق الفرنسي، وكان الموسم الماضي بمثابة انطلاقه له، وأصبح ثالث أصغر لاعب في منتخب فرنسا.

وتضم اختيارات ديشامب لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، 25 لاعبا، وصل 18 لاعبا إلى نهائي كأس العالم وفاز 7 منهم بالمسابقة، ولم يشارك 5 لاعبين فقط في أي بطولة كبرى.

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