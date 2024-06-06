ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة بوركينا فاسو

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القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، تحديا مهما في العاشرة مساء اليوم الخميس، أمام منتخب بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاد القاهرة الدولى.



ترتيب مجموعة مصر

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4 - منتخب سيراليون 4 نقاط

5 - منتخب إثيوبيا نقطة

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.



مشوار منتخب مصر وبوركينا فاسو

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

ويتسلح المنتخب الوطني بسجل مشرف وخالٍ من الهزائم أمام بوركينا فاسو، قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

تاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية.

ويحتفظ الفراعنة بسجل ذهبي أمام منتخب بوركينا فاسو، فلم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع، فحقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.