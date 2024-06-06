شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، بالمباراة التي تقام بـ استاد القاهرة .

نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوركينا فاسو..

س: ما موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو؟

ج: تقام مباراة مصر وبوركينا في العاشرة من مساء اليوم بإستاد القاهرة، وسط حضور جماهيرى.

س: ما هو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بوركينا فاسو؟

ج: من المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وأمام عاشور، وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد".

س: ما تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو؟

ج: يمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

س: متى يفتح الاستاد بواباته لاستقبال جماهير المباراة؟

ج: يفتح استاد القاهرة بواباته لاستقبال الجماهير التي ترغب في حضور المباراة، في الرابعة عصر اليوم .

س: ماهى البوابات المخصصة لحضور المباراة؟

ج: خصص مسئولو هيئة استاد القاهرة البوابات كالتالى..

الدرجة الثالثة يمين.. بوابة طريق النصر

الدرجة الثانية والثالثة شمال.. بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال والـ vip .. بوابة آل رشدان

س: متى يتوجه لاعبو المنتخب الى ستاد القاهرة ؟

ج: من المقرر أن يتحرك المنتخب من فندق الإقامة، إلى استاد القاهرة الساعة 7:45 مساء، أي قبل المباراة بساعتين تقريبا.