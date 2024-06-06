شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه زد وديا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إنبى في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو الإسماعيلى على مواجهة فريق زد الثلاثاء المقبل، لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولى الحالية استعدادا لاستئناف مباريات دورى nile وكأس مصر.

ويخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية اليوم الخميس، أمام المريخ السودانى، كما لعب شباب الدراويش الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مباراة ودية مع منتخب الشباب للحكم عليهم من أجل الاستعانة فى الفترة المقبلة باللاعبين البارزين فيهم.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق بروكسى الأحد المقبل فى ثانى وديات الدراويش، ويختتم مبارياته الودية أمام زد يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها 17 يونيو الجارى فى الأسبوع السادس والعشرين من دورى Nile.

ووضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، للمواجهة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق البترولى أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.