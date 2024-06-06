شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دور الـ8 من دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات دور الـ16 في دوري مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية بنسخته العاشرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وأسفرت عن فوز كل من الوادي الجديد والغربية والقليوبية والسويس وقنا وبني سويف والشرقية والإسماعيلية.

وجاءت نتائج دور الـ 16 في البطولة كالتالي :



فوز الغربية على أسوان 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الوقت الاصلي

فوز الشرقية على سوهاج 1-0

فوز الوادي الجديد على كفر الشيخ 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي

فوز القليوبية على دمياط 2-0

فوز السويس على البحر الأحمر 2-1

فوز الإسماعيلية على مطروح 7-6 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي

فوز قنا على شمال سيناء 1-0

فوز بنى سويف على أسيوط 2-0



دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة



مباريات دوري مراكز الشباب



دور الـ 16 بدوري مراكز الشباب



وتشهد منافسات دور الـ 8 مواجهات ساخنة حيث يلتقي الوادي الجديد امام الغربية، والقليوبية امام السويس، وقنا امام بني سويف، والشرقية امام الإسماعيلية.

ويقام دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بنظام المنتخبات، حيث تم تجميع قوام كل منتخب من كل مراكز شباب المحافظة، ويشرف على البطولة الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، فيما يقود اللجنة الفنية للبطولة سامي الشيشيني نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ووليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، كما تم إسناد تدريب المنتخبات لمجموعة من نجوم الكرة القدامى.

ويشرف على التنظيم محمد عبد القادر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووسام فاروق مدير عام مراكز الشباب وأحمد مختار منسق الدوري.